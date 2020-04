Incendio all'ospedale di Polla, in fiamme un deposito Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso

Incendio alle prime luci dell'alba all'ospedale di Polla. Stando a quanto emerso da un prima ricostruzione delle forze dell'ordine, ad aver preso fuoco è stato un deposito al piano terra del nosocomio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti. Le fiamme, per cause in via di accertamento, hanno coinvolto un vano al piano terra al cui interno erano stoccati rifiuti pericolosi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che sono riusciti a domare le fiamme evitando così ulteriori problemi. Nessuno, al momento, è rimasto coinvolto o ferito dall'incendio.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.