Rissa e investimento a Battipaglia, identificate tre persone I carabinieri sono riusciti a risalire ad aggressori e vittima, s'indaga sul movente

Sono stati identificati i protagonisti della rissa avvenuta questa mattina in via Jemma a Battipaglia, nel corso della quale uno dei contendenti ha provato anche a investire con l’auto la vittima. Si tratta di due persone, entrambe gravate da precedenti penali, provenienti da Eboli che si sono scagliate contro un giovane di Battipaglia, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Gli investigatori, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e quelle registrate da alcuni telefoni cellulari, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto nel rione Taverna, dando un volto ai protagonisti. I militari, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, adesso stanno provando a ricostruire anche il movente della lite che, sulla base dei primi elementi raccolti dagli investigatori, potrebbe essere legato a una situazione debitoria. Ma gli inquirenti stanno provando a scavare anche più a fondo per capire se dietro l’episodio possa nascondersi dell’altro. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno che ha aperto un fascicolo. La vittima del tentato investimento non ha riportato gravi ferite e, al momento, non si è fatto né refertare né ha sporto querela per quanto accaduto.