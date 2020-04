Va a casa di un amico: 27enne aggredito con una sega Denunciato un giovane, è successo a Scafati

Si reca a casa di un amico e al culmine di un litigio lo aggredisce con una sega. Momenti di tensione a Scafati, denunciato un 29enne. Aveva raggiunto l'abitazione di un suo conoscente, un 27enne, residente in via Orta Longa.

Dalle parole la situazione sarebbe degenerata. Il giovane ha riportato ferite al cranio e in varie parti del corpo. A salvarlo l'intervento della madre che abita nello stesso condominio, anche lei aggredita. I vicini di casa, resisi conto della situazione, hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Il 29enne era però già scappato via. Rintracciato, è stato denunciato. Le due vittime dell'aggressione sono state trasportate in ospedale, la madre del ragazzo è in progosi riservata.