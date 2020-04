Positano: incendio in un appartamento Paura per due donne, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura a Positano per un rogo che si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un'abitazione. Nella casa, in località Fornillo, al momento dell'incendio c'erano due donne. A far scattare l'allarme i vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Domate le fiamme si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.