Detergente per mani spacciato per disinfettante: denunciati L'operazione della Guardia di Finanza. Più di 3mila flaconi sotto sequestro

Sono oltre 3000 i flaconi di detergente per le mani, fraudolentemente spacciato per disinfettante, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Salerno.

Presso un negozio di detersivi di Vallo Della Lucania, i militari della locale Tenenza hanno individuato l’antisettico “tarocco”, commercializzato con etichette che vantavano proprietà igienizzanti contro virus, batteri e funghi, senza alcuna indicazione, però, della necessaria certificazione del Ministero della Salute.

Il prodotto era stato peraltro registrato come “cosmetico”, categoria merceologica alla quale non è possibile attribuire alcuna funzione biocida in genere.

Dopo aver sottoposto a sequestro i primi 150 flaconi, le Fiamme Gialle vallesi sono risalite alla società produttrice, con sede nell’Agro nocerino-sarnese, presso la quale i militari della Compagnia di Nocera Inferiore ne hanno rinvenuti ulteriori tremila (già confezionati), oltre a 30.000 etichette adesive recanti attestazioni non veritiere.

Al termine dell’attività, i titolari delle due attività commerciali sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio.