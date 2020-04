Inseguimento sull'autostrada: fermato 35enne con auto rubata L'uomo ha fermato la sua corsa a Scafati, era già noto per reati contro la persona

Folle inseguimento in autostrada, fermato un 35enne napoletano con un'auto rubata. E' accaduto all’uscita di Castellammare di Stabia, sull'autostrada A3 Napoli-Salerno, dove gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato una Fiat Panda proveniente da Napoli.

Alla vista della pattuglia, il conducente, al quale era stato intimato l’alt, ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia in zona vietata, dandosi alla fuga e imboccando di nuovo l’autostrada in direzione Salerno. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che è terminato a Scafati. Dagli accertamenti è emerso che il 35enne era già noto per reati di ricettazione.

L'auto, le targhe apposte, nonché la carta di circolazione, risultavano rubate.Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare il coinvolgimento di altre persone nell’ambito del riciclaggio di veicoli rubati.