Droga nelle parti intime, polizia arresta 34enne A Montecorvino Rovella: cocaina e marijuana, ma anche banconote false e manganello telescopico

Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 34enne residente a Napoli ma domiciliato a Montecorvino Rovella: l'uomo è stato sorpreso a bordo della sua auto nella serata di ieri. Addosso aveva 11 grammi di cocaina e 219 grammi di marijuana nascosta nelle parti intime.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato 550 euro in contanti, somma ritenuta dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio, oltre a 220 euro in banconote false e un manganello telescopico. Per l'indagato è scattata anche la sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle restrizioni da coronavirus. Il 34enne si trova ora in una cella del carcere di Salerno.