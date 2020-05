Esplosione nella notte a Scafati: danni a un negozio Paura nella cittadina dell'Agro, indagano i carabinieri

Paura nella notte a Scafati per l'esplosione, intorno alle tre, di una bomba carta che ha danneggiato un negozio di abbigliamento per bambini che si trova in via Martiri D’Ungheria. La forte deflagrazione, udita per chilometri, ha svegliato i residenti e distrutto la porta in vetro esterna del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si indaga per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Non si registrano feriti, ingenti i danni al locale. Si tratta dell'ennesimo episodio analogo nella cittadina dell'Agro che fa temere vi sia dietro l'ombra del racket.