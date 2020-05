Affetta da Covid, 58enne muore all'ospedale di Scafati La donna, prima del contagio, aveva già una patologia pregressa

Aveva una patologia pregressa ma nello scorso mese di aprile era risultata positiva al Coronavirus. Una serie di complicanze che hanno provocato il decesso di una 58enne di Scafati, spirata all'ospedale "Mauro Scarlato" dove era stata ricoverata in seguito al contagio. In precedenza la donna era stata in cura all'Umberto I di Nocera Inferiore per la patologia di era affetta. "Purtroppo, registriamo un nuovo decesso tra i nostri concittadini positivi. Si tratta di una persona che aveva una patologia neoplastica ed era ricoverata in ospedale. E’ morta per complicanze dovute alla malattia, anche se era ancora positiva al Coronavirus. Preghiamo tutti per questa persona, esprimendo tutto il nostro cordoglio ai familiari e stringendoci al loro dolore", ha scritto sui social il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, spiegando anche che, intanto, "il numero dei contagiati scende a 29 dal momento che ci sono altri quattro guariti, altri quattro nostri concittadini che hanno vinto la loro battaglia contro il virus".