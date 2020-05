Cocaina nascosta in casa: arrestata 27enne La giovane di Capaccio Paestum è stata incastrata dai carabinieri

Una 27enne di Capaccio Paestum è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli. In seguito alle indagini dei militari della locale stazione, in casa della giovane sono stati trovati 46 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, ed un bilancino di precisione.

L'indagata si trova ora ai domiciliari.