Sanza, spara un colpo a salve durante una lite: arrestato In casa dell'uomo sono state rinvenute le armi e 130 grammi di cocaina

I militari della Stazione di Sanza hanno arrestato un 46enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, denuncoandolo per minacce, furto e aggressione. I militari sono intervenuti nella notteper una violenta lite scoppiata per futili motivi tra persone già note alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione il 46enne, residente in Germania, si era recato a casa di altre persone per discutere su una vecchia questione amorosa, armato di mazza da baseball e pistola, rivelatasi poi a salve.

La discussione è presto degenerata e l’uomo, sotto l’effetto si sostanze stupefacenti, dopo aver sparato un colpo in aria, è stato raggiunto e duramente malmenato dagli altri tre. Il 46enne è riuscito a scappare a bordo di un' auto rubata agli assalitori, rifugiandosi a casa sua, gravemente ferito.

E' stato ritrovato sanguinante nel garage della propria abitazione, è stato trasportato presso l’ospedale di Polla dove è ricoverato, con 30 giorni di prognosi, per profonde ferite alla testa.

nel corso della perquisizione della sua abitazione sono stati sequestrati 130 grammi di cocaina pura, 85 di mannitolo (sostanza per tagliare la cocaina), il materiale da taglio, pesatura e confezionamento, 830 euro in contanti e numerose sim card, telefoni cellulari e tablet utilizzati per gestire la fitta rete di assuntori. È stata trovata anche l’arma, una pistola a salve di libera vendita con 88 proiettili.

L'uomo si trova piantonato presso il reparto covid dell’ospedale di Polla in attesa degli accertamenti da protocollo.