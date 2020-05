Notte di fiamme a Scafati, il sindaco: «Chiudete le finestre» Vigili del fuoco ancora a lavoro per sedare l'incendio divampato in un'azienda conserviera

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco in seguito all'incendio divampato ieri sera in un'azienda conserviera di Scafati. Le fiamme hanno avvolto gran parte della struttura, costringendo i caschi rossi ad un gran lavoro per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente. Il sindaco Cristoforo Salvati ha effettuato un sopralluogo già ieri sera per appurare l'entità dell'incendio. In mattinata ha provveduto ad adottare i primi provvedimenti: «In considerazione del vasto incendio divampato ieri sera in un'industria in una traversa di via Passanti, si invitano i cittadini residenti in via Catalano, via G.B. Casciello e zone limitrofe a tenere chiuse porte e finestre, per motivi di sicurezza, in attesa che i vigili del fuoco completino le operazioni di spegnimento del rogo e che le autorità competenti abbiano l’esatta cognizione dei danni ambientali prodotti. Insieme al responsabile del settore comunale competente, Liberato Sicignano, sempre per motivi di sicurezza, abbiamo inoltre deciso di disporre la chiusura del cimitero fino a quando l'area non sarà rimessa in sicurezza», la comunicazione diffusa dal primo cittadino scafatese Cristoforo Salvati.