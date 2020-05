Incidente mortale nella notte: perde la vita architetto 53enne Orria: la vittima è Antonio Sica. Lo schianto sulla provinciale verso Omignano

Tragedia nella notte, lungo la strada provinciale che collega Orria ad Omignano. Per cause in corso di accertamento, il 53enne Antonio Sica ha perso la vita dopo un incidente avvenuto nel territorio comunale di Salento. Stando ad una prima ricostruzione, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata.

Prima l'impatto contro il marciapiede, poi lo schianto contro altre auto in sosta. L'impatto non ha lasciato scampo all'architetto. Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno sentito il fragore dello schianto.

Il 53enne, originario di Orria, è l'ennesima vittima che si registra sulle strade del Cilento.