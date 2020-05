Sparò contro un uomo in pieno centro: arrestato 40enne I fatti risalgono allo scorso 5 maggio. La ricostruzione del gip

Avrebbe sparato colpi di pistola in direzione di un'altra persona, minacciandola di morte in pieno centro cittadino. Per questo gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di nei confronti di I.A, 40enne residente a Salerno.

I fatti risalgono allo scorso 5 maggio quando la persona offesa, che si trovava a bordo dell'autovettura nei pressi della sua abitazione, era stata avvicinata dal 40enne, armato e in sella al proprio motorino. In quei momenti l'indagato avrebbe minacciato di morte l'uomo, esplodendo alcuni colpi di pistola.

Subito dopo era fuggito con lo scooter, mentre il malcapitato aveva tentato di inseguirlo. In quel frangente il 40enne avrebbe esploso altri due colpi di pistola, uno dei quali, si era conficcato nel parabrezza anteriore dell’autovettura.

Immediate le indagini, in seguito ad una perquisizione, eseguita anche presso l’abitazione del 40enne, erano stati rinvenuti 6 proiettili calibro 7,65.