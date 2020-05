La Guardia Costiera salva un canoista in difficoltà Intervento in Costiera Amalfitana nei pressi della Grotta dello Smeraldo

Ieri pomeriggio la Guardia Costiera di Amalfi è stata impegnata in un’operazione di soccorso a favore di un canoista in difficoltà nei pressi della Grotta dello Smeraldo nel comune di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana. La chiamata di soccorso è stata effettuata da un cittadino che dalla propria abitazione è stato allertato dalle grida del canoista, un uomo di circa 60 anni, che non riusciva a governare la canoa a causa della corrente marina. Nel tratto di mare oggetto della segnalazione è stato dirottato il gommone veloce della Guardia Costiera dislocato ad Amalfi che in breve tempo è riuscito a intercettare il malcapitato, successivamente trasportato presso il porto di Amalfi. L’uomo presentava un buono stato di salute e non è stato necessario l’intervento di sanitari del 118.