Lutto a Polla: è morto il sindaco Rocco Giuliano Aveva 75 anni e da poco si era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Triste notizia per la città di Polla, in provincia di Salerno dove quest'oggi si è spento il primo cittadino Rocco Giuliano. Secondo una prima indiscrezione, il sindaco di Polla, 75enne, era stato sottoposto nelle scorse settimane ad un delicato intervento chirurgico.

Sono già tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza che arrivano alla famiglia del primo cittadino, come quello del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Rocco Giuliano, Sindaco di Polla.

Ai familiari ed amici giunga l'umana solidarietà per la perdita di un uomo buono e generoso che tanto si è impegnato, nell' attività privata e nei numerosi incarichi pubblici, per il progresso della sua terra".

"La dipartita del sindaco Rocco Giuliano provoca un forte dolore a tutti noi. Alla sua comunità di Polla e a tutti i socialisti" scrive Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, "Lo incontrai poco prima del lockdown per mettere a punto alcuni provvedimenti per il centro sportivo meridionale di San Rufo, voluto e realizzato tanti anni fa proprio dai socialisti del Vallo di diano.

Nei 20 anni in cui ha guidato la sua comunità da Sindaco è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio. Se ne va una bella persona. Un socialista".