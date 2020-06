Buccino: si schianta con la moto, 27enne in rianimazione Il giovane è finito contro un albero

Sono gravi le condizioni del 27enne di Buccino che si è schiantato, per cause ancora da accertare, con la sua moto. Prima l'impatto violento contro un albero, poi contro un'auto parcheggiata nei pressi di una casa. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e si trova ora ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Olivetro Citra.

Lo schianto lungo via Oleiros, la strada provinciale che collega le località Borgo e San Vito. Sul caso indagano i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Si cerca di capire come mai il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, una moto di grossa cilindrata, e se siano coinvolte altre persone nel sinistro.