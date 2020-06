Getta alcool sulla brace: ustionato anziano A ferire l'uomo un ritorno di fiamma. E' ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli

Si è ustionato per un ritorno di fiamma, grave incidente domestico a Capaccio. Un anziano sarebbe rimasto ferito dopo aver usato dell'alcol per ravvivare il fuoco della brace. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. Lo hanno soccorso i sanitari del 118 con il supporto di una eliambulanza.