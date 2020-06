Gli incendiano l'auto: attentato al vigile urbano Sant'Egidio del Monte Albino, il sindaco Carpentieri: "Gesto vile ed ignobile"

"Un altro vile e ignobile atto di violenza è stato compiuto qualche sera fa, questa volta ai danni dell'agente di polizia municipale Giuseppe Iozzino, in servizio presso il comando dei vigili urbani di Sant'Egidio del Monte Albino". Così il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, commenta l'atto intimidatorio ai danni di un dipendente del suo comune.



L'auto, una Fiat Panda parcheggiata sotto casa, è stata data alle fiamme, andando completamente distrutta. Solo la fortuna ha evitato conseguenze assai più serie. L'auto infatti era dotata di un impianto gpl, che fortunatamente non è esploso.



"Si tratta di un episodio gravissimo, che condanno con fermezza. Chi lo ha compiuto è soltanto un delinquente senza scrupoli, che ha messo a rischio la sicurezza di decine di persone - il durissimo atto d'accusa della fascia tricolore -. Ovviamente, anche in questo caso, è stata depositata una denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Pagani. I militari dell'Arma, ai quali stiamo fornendo la massima collaborazione, sono al lavoro per identificare al più presto i responsabili di questo gesto. Sono convinto che verranno individuati in tempi brevi e inchiodati alle loro responsabilità. A Peppe Iozzino e alla sua famiglia - ha concluso Carpentieri - tutta la mia vicinanza umana ed istituzionale, a nome anche dell'intera amministrazione comunale e della comunità tutta di Sant'Egidio".