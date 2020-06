Salerno: Tentata truffa agli sportelli bancari, arrestato L'uomo si era fatto consegnare mille euro il giorno prima nella stessa banca

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, sezione Volanti, nella giornata di ieri hanno arrestato un uomo, F.C le sue iniziali di 64 anni, pregiudicato originario della provincia di Caserta, per una tentata truffa ai danni di una filiale di un istituto di credito, nella zona orientale a Salerno.

L’uomo si era presentato allo sportello bancario per effettuare un prelievo di mille euro, attirando i sospetti dell’impiegata. Infatti, la città di provenienza riportata sul documento d’identità e l’ingente somma hanno fatto allarmare la donna e, dopo ulteriori verifiche in banca dati dell’istituto, i documenti sono risultati falsi.

Pertanto, è stato richiesto l’intervento della volante della Polizia di Stato che giunta sul posto ha controllato l’uomo. Dagli accertamenti effettuati, gli agenti hanno confermato che la carta d’identità e la tessera sanitaria esibite risultavano essere contraffatte e che l’uomo stesse usando false generalità per completare il raggiro ed ottenere la somma richiesta.

Inoltre, ascoltando anche altri addetti della banca in merito all’episodio, è emerso che il 64enne il giorno prima era riuscito con la stessa tecnica a trarre in inganno un altro operatore della stessa filiale, facendosi consegnare la somma di mille euro.

Dunque, gli agenti hanno trasferito l’uomo negli uffici della Questura per le formalità di rito e successivamente lo hanno arrestato in flagranza per tentata truffa, sostituzione di persona ed uso di falsi documenti, conducendolo al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida