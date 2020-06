Porto di Salerno: traffico internazionale di auto di lusso Le vetture rubate in Canada. A scoprirlo la polizia di frontiera salernitana e di Gioia Tauro

Costose auto di lusso rubate in Canada, .sventato un traffico internazionale nel porto di Gioia Tauro: coinvolto anche lo scalo di Salerno. Le indagini della Polizia, avviate nello scalo aeroportuale di Fiumicino, e poi condotte dalla Polizia di Frontiera salernitana e di Gioia Tauro, in collaborazione con le autorità canadesi, hanno riguardato diverse vetture come Chevrolet, Mercedes, nonché Suv, Jeep Land Rover, i cui costi oscillavano tra i 50 e gli oltre 100 mila euro. 30 le auto sequestrate per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

Le vetture, dopo essere state trasferite da Montreal in container via nave, in transito in Italia, sarebbero state trasportate fino in Turchia ed in Libia, rispettivamente nei porti di Mersin e Khoms, per essere poi rivendute a persone facoltose a cifre che, seppur elevate, risultavano comunque convenienti rispetto ai prezzi di mercato. Il vasto traffico internazionale è stato scoperto dagli investigatori della Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Fiumicino, di Salerno e Gioia Tauro, assieme con la Polizia canadese. Una prima rotta di traffici illeciti avrebbe collegato il Canada con la Turchia, con un breve scalo nel porto salernitano, mentre un secondo corridoio illecito di trasferimento dei veicoli rubati, sarebbe passato attraverso lo scalo di Gioia Tauro arrivando infine sulle coste libiche.