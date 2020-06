Incidente a Capaccio: auto finisce in un terreno La vettura si è capovolta più volte

Paura questa mattina tra i comuni di Capaccio Paestum e Roccadaspide, un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada finendo in un terreno. La vettura si è capovolta più volte.

A chiamare i soccorsi altre auto sopraggiunte sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.