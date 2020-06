Movida: chiuso un bar nel centro storico, sanzionati 4 giovani Un altro bar è stato chiuso per cinque giorni sul Lungomare.

Stretta sui controlli durante il fine settimana a Salerno. La Polizia di Stato ha disposto la chiusura di un bar per cinque giorni nel centro storico della città e denunciato 4 giovani per abuso di alcol.

Il Questore della Provincia di Salerno, in sinergia con le altre FF.OO. a competenza generale Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, e con il coinvolgimento della Polizia Locale e della Polizia Provinciale, ha predisposto, con ordinanza, una capillare pianificazione dei controlli che ha consentito di portare alla chiusura per cinque giorni un bar del centro storico. Nella circostanza sono stati altresì sanzionati quattro giovani per aver acquistato e consumato in luogo pubblico bevande alcooliche.

Un secondo esercizio commerciale del lungomare è stato contravvenzionato perchè consentiva attività di ballo e musica allo stato vietata ai sensi del decreto legge e dell’ordinanza regionale in materia di contenimento della diffusione del Covid.



Anche tale attività commerciale è stata sanzionata con la chiusura di cinque giorni. Sono state controllate 115 persone, 55 veicoli e denunciato un uomo per inosservanza al foglio di via obbligatorio e un altro per porto di coltello.