Guardiacoste fuori servizio salvano 2 mamme e 2 bimbi Stavano annegando in mare a Pisciotta travolti dalle correnti

Poteva finire in tragedia la giornata di mare trascorsa in Cilento da due donne di Capua con i rispettivi figli, un bambino di sette anni e una bambina di quattro. I piccoli sono stati travolti dalle onde mentre facevano il bagno, le donne istintivamente si sono gettate in acqua ma sono state risucchiate anche loro dalla forte corrente. A salvare tutti e quattro due militari della Capitaneria di Porto, entrambi liberi dal servizio. È successo ieri mattina, pochi minuti dopo le 12, sulla spiaggia di “Gozzi Puodi” a Marina di Pisciotta, come riporta l'edizione locale di Repubblica.

I due militari sono stati richiamati dalle grida di aiuto provenienti dal mare mosso per il vento di maestrale. Il 1° maresciallo Antonio Veneroso e il secondo capo Bruno Fedullo (rispettivamente comandante della motovedetta Cp 862 sul Lago di Garda e vice comandante dell’ufficio locale marittimo di Cecina) che hanno ricevuto gli applausi dei turisti presenti in spiaggia dicono di non sentirsi eroi ma di aver fatto solo il proprio dovere, spontaneamente, e che il sorriso dei due bambini ha riempito loro il cuore di gioia.