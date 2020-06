Morta sotto la doccia a 27 anni: indagato l'elettricista Francesca è rimasta folgorata, nei guai l'uomo che ha realizzato l'impianto elettrico

Nuovi sviluppi sulla tragica storia della 27enne Francesca Maione, morta folgorata lo scorso 15 maggio mentre faceva la doccia nella propria abitazione a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. E' stato iscritto nel registro degli indagati l'elettricista autore dell’impianto elettrico della casa in cui ha perso la vita la ragazza. Ieri i rilievi tecnici nell'abitazione in presenza dei carabinieri.

Sul caso indaga la Procura di Vallo della Lucania. Si ipotizza che la scarica elettrica che ha ucciso la giovane sia stata causata da un difetto della rete. La 27enne era da poco rientrata in casa e aveva deciso di farsi una doccia, poi il black out che aveva fatto scattare l'allarme e il tragico ritrovamento, per Francesca non c'era più nulla da fare.