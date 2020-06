Dimesso giovane accoltellato nel centro storico: s'indaga "Sporco negro" e poi i tre fendenti alla coscia. La testimonianza del giovane in Questura

Tre fendenti alla coscia, qualche parola di troppo e tutte senza un apparente motivo. E' stato dimesso nella serata di ieri il giovane 19enne, originario del Mali, accoltellato in via San Benedetto, nel Centro Storico di Salerno. Il giovane, soccorso e trasporto al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona con ferite superficiali, è stato da subito ascoltato dagli uomini della digos negli uffici della Questura.

Il 19enne, regolare sul territorio italiano ed ospite di una casa famiglia, ha raccontato agli agenti la sua versione sull’accaduto. Secondo il giovane, infatti, intorno alle 19 tre ragazzi italiani si sarebbero avvicinati a lui mentre passeggiava in via San Benedetto, iniziando ad insultarlo in diversi modi, definendolo anche "sporco negro". Dalle parole, però, uno dei tre ragazzi, sarebbe passato ai fatti aggredendo il 19enne alla coscia.

In queste ore le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero far risalire all'identità degli aggressori.