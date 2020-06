Droga e armi in una casa di Cappelle: in carcere 60enne L'uomo è stato fermato dalla polizia

Un 60enne è stato arrestato dalla polizia dopo una perquisizione in una casa di Cappelle.

Gli agenti della squadra mobile hanno così fatto irruzione nell'appartamento di D.G.A., già noto alle forze dell'ordine, rinvenendo e sequestrando circa 17 grammi tra cocaina e crack e 36 dosi termosaldate e già confezionate, pronte per la vendita, nonché numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi tra cui un bilancino elettronico di alta precisione. Trovata anche una pistola perfettamente funzionante completa di caricatore e fondina e 29 cartucce dello stesso calibro. Il 60enne è stato condotto in carcere.