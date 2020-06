Tenta di uccidere il figlio di 7 anni: arrestato il padre Avrebbe cercato di strangolarlo e poi lo avrebbe ferito con armi da taglio

Drammatica vicenda questa mattina a Salerno, ai confini con il comune di Pontecagnano Faiano, un padre avrebbe accoltellato il figlioletto di appena 7 anni, dopo aver tentato di strangolarlo.

Il piccolo è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi D'Aragona, ora è affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. I militari stanno cercando di ricostruire la vicenda che ha sconvolto la comunità salernitana. Si stanno ripecorrendo i drammatici momenti dell'aggressione per cercare di capire cosa possa aver spinto l'uomo a un gesto così violento e inspiegabile.

Nell'abitazione, che si trova nelle vicinanze della tangenziale, erano presenti entrambi i genitori, da una prima ricostruzione dei carabinieri pare che la madre abbia cercato di fermare l'uomo restano anche lei ferita ma in modo non grave.