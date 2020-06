Scontro tra auto e moto a Scafati, muore 23enne In gravi condizioni anche l'amico

Non ce l’ha fatta il 23enne rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra un’automobile e uno scooter. Il fatto è accaduto venerdì scorso intorno alle 22 al confine tra Scafati e Boscoreale. Ad avere la peggio è stato uno dei due ragazzi in sella alla moto, il 23enne originario di Napoli che insieme al fratello gestiva un’attività di noleggio di auto a Scafati.

Il giovane è morto in seguito al violento impatto, mentre l’amico è stato trasferito d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Castellammare di Stabia dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto il conducente dell’auto, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi, rischia un’accusa di omicidio stradale.