Castelnuovo, auto e portone di operaio in fiamme: s'indaga A denunciare l'accaduto anche il sindaco, Eros Lamaida: "Episodio grave, intimidatorio"

Prima l'autovettura poi il portone di casa. Secondo atto intimidatorio nei confronti di un operaio residente nel comune di Castelnuovo Cilento. A denunciare l'accaduto è stato il primo cittadino, Eros Lamaida. Sul caso, attualmente, sono a lavoro i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini. Stando ad una prima ricostruzione, ignoti, avrebbero tentato di incendiare il portone dell'abitazione dell'operaio. Due giorni prima, anche l'auto dell'uomo era stata incendiata.

“L’episodio grave. E' il secondo che colpisce la stessa persona, per questo l’ho definito intimidatorio". Ha dichiarato il sindaco, "Prima la sua autovettura nella piazza del borgo e, ora, la sua casa. In entrambi i casi si poteva vivere una tragedia, evitata per fortuna o per un calcolo premeditato. E’ presto per saperlo”.