Salerno, donna aggredita da un cane in via Fiume Ferita al braccio e all'orecchio. Sul posto i sanitari dell'Humanitas

Attimi di tensione questa mattina in via Fiume a Mariconda, quartiere della zona orientale di Salerno. Una donna è stata soccorsa dai sanitari dell'Humanitas dopo essere stata aggredita da un cane di grossa taglia. Secondo una prima ricostruzione, l'animale è sfuggito al controllo del proprietario per poi attaccare la donna, a pochi passi da un'attività commerciale.

La vittima, ferita ad un braccio ed un orecchio, è stata trasferita al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona per ulteriori accertamenti.