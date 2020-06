Accoltella il figlio di sette anni: convalidato l'arresto IL 34enne si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip

Non ha parlato durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip e al pm il 34enne cha, sabato scorso, ha colpito a forbiciate il figlio di 7 anni, in un'abitazione di Salerno. L'uomo, che si trova in carcere a Fuorni, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Convalidato l'arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La difesa potrebbe ricorrere al Riesame per richiedere gli arresti domiciliari. Intanto gli inquirenti stanno scandagliando la vita della famiglia per comprendere il contesto dal quale sarebbe scaturita la violenza.