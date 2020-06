Incidente stradale a Bari: muore 45enne salernitana La donna era originaria di Sanza

Ha perso la vita a Bari in un drammatico incidente stradale la 45enne Tea Colucci, originaria di Sanza.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che la donna abbia perso il controllo dell’auto, forse dopo un tamponamento. La vettura è finita contro il guardrail. La tragedia sulla Statale100, in direzione Taranto, poco dopo l’una di notte tra martedì e mercoledì. La donna era sola alla guida, nel sinistro coinvolta anche una Renault Clio, a guidarla una 28enne che però non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.