Agroalimentare: sequestrati vini e dolciumi nel Salernitano Mancanza di rintracciabilità e prodotti detenuti in eccedenza rispetto alla giacenza contabile

Blitz dei Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Salerno, sequestrati 120 litri di vino rosso e 20 chili di dolciumi. Nelle scorse settimane, nell’ambito di servizi preventivi in Campania, i militari hanno ispezionato 14 fra ditte, aziende agricole, oleifici e attività commerciali. Dalle verifiche effettuate sono emerse violazioni sia di natura amministrativa sia penale, che hanno condotto al sequestro di 20 chili di dolciumi per mancanza di rintracciabilità e 120 litri di vino rosso, detenuto in eccedenza rispetto alla giacenza contabile.

I controlli sono stati effettuati anche in altre regioni d'Italia: Puglia, Piemonte e Lombardia.