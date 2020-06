Incendio in azienda, paura ad Albanella Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, vigili del fuoco in azione

Un vasto incendio si è sviluppato all'interno di un capannone di un'azienda che produce acciaio in località Matinella, ad Albanella. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato il rogo. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo nero, visibile anche a distanza. Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze del Vopi. Da quanto si apprende non si registrano feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.