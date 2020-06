Spaccio nella zona orientale di Salerno: preso 47enne La Polizia ha sequestrato 22 grammi di eroina e 16 di cocaina

Un 47enne di salerno è stato tratto in arresto per spaccio di eroina e cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vicequestore Marcello Castello, lo hanno colto in flagranza di reato nella zona orientale della città. In particolare i poliziotti, dopo aver notato movimenti strani nei pressi di un'attività di via Trento, a Pastena, hanno avviato un servizio di osservazione e pedinamento. Il 47enne giunto in via De Ruggiero è stato avvicinato da un assuntore al quale ha consegnato due involucri di cellophane in cambio di soldi. A quel punto l'uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale in seguito alla quale è stato trovato in possesso di 34 involucri di cui 13 contenenti eroina e 21 cocaina. Il 37enne, inoltre, aveva 500 euro divise in banconote di vario taglio. La perquisizione, quindi, è stata estesa all'abitazione dell'uomo dove sono stati trovati altri involucri contenenti eroina e cocaina, due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nel complesso i poliziotti hanno sequestrato 22 grammi di eroina e 16 di cocaina. Il 47enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.