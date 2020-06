Maxi multa in un noto locale: 7 lavoratori senza assicurazione Blitz dei carabinieri a Vietri. Sanzione da 27mila euro

Sette lavoratori, sui 17 controllati, sarebbero risultati privi di copertura assicurativa: scatta la maxi sanzione ad un noto locale di Vietri sul Mare. E' l'esito dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Salerno, che hanno riguardato decine di persone e mezzi. Oltre ad alcune multe per violazioni al codice della strada, i militari, supportati dal Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno ispezionato il locale “La Rosà dei Venti” in Via Cristoforo Colombo: di 17 lavoratori controllati 7 sarebbero risultati privi di regolare posizione assicurativa. Da qui sanzioni per 27mila euro che, se non pagate, daranno luogo all’eventuale chiusura del locale.