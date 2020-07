Salerno, medico positivo al Covid: i familiari sono negativi Negativo anche il personale dell'equipaggio dell'ambulanza che ha lavorato con il medico

Sono risultati negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i familiari del medico 62enne in servizio presso il 118 dell'ospedale di via Vernieri a Salerno. La donna, che si trova in isolamento, nelle scorse ore era risultata positiva al Covid. Negativi anche i tamponi effettuati all'equipaggio dell'ambulanza che ha lavorato con il medico. In serata sono attesi ulteriori risultati degli accertamenti a cui è stato sottoposto il restante personale del Saut. Il medico, in ogni caso, rientrava da un periodo di ferie, per cui non vi sarebbero particolari preoccupazioni sui contatti avuti sia con i colleghi che con i pazienti.