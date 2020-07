Salerno: camion si ribalta in tangenziale, traffico in tilt Sul posto sanitari e forze dell'ordine

Camion si ribalta in tangenziale, traffico in titl. Un sinistro stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nei pressi dell’uscita autostradale, poco prima di Pontecagnano. Per cause ancora da accertare, un camion si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. Il traffico è andato subito in titl. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere eventuali feriti e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Attualmente in tangenziale c'è l’obbligo di uscita Aversana.