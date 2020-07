Salerno, lite in famiglia: donna si scaglia contro i genitori Paura in un'abitazione del quartiere Torrione: sul posto Polizia e 118

Si sono vissuti istanti di forte tensione questo pomeriggio a Salerno in un'abitazione del quartiere Torrione dove si è verificata una lite in famiglia molto animata. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno pare che una donna si sia scagliata contro i genitori. Fortunatamente l'accesa discussione non ha provocato feriti. Oltre ai poliziotti, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura la donna che aveva dato in escandescenze. La madre, invece, è stata ascoltata dagli agenti per ricostruire l'accaduto.