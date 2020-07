Spintonò un poliziotto per fuggire da un controllo: arrestato L'uomo era stato beccato in auto con un amico con cocaina e crack

E' stato arrestato e si trova ai domiciliari un presunto spacciatore originario di Nocera Inferiore, ma residente a Salerno, M.F. Le sue iniziali. Questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno eseguito l’ordinanza della misura cautelare emessa dal Gip del locale tribunale.

I fatti contestati risalgono allo scorso 5 maggio quando, il presunto pusher, venne fermato dai poliziotti della Sezione Volanti alla guida di un’auto, con lui un amico. Durante la perquisizione gli agenti avrebbero trovato e sequestrato della droga.

Il passeggero venne così arrestato per l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, mentre M.F. fu denunciato. In seguito ad indagini gli inquirenti avrebbero accertato che quest’ultimo, in concorso con l’amico, era in possesso di cocaina e crack per un peso complessivo di 23.57 grammi, ma anche di hashish (0.78 grammi), presumibilmente per finalità di spaccio. Inoltre, nel tentativo di fuggire, spintonò un agente della polizia, facendolo cadere e provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.