Salerno: vede i poliziotti e si dà alla fuga, arrestato 50enne L'uomo è stato notato in via Nizza

Gli agenti della Polizia sono intervenuti in via Nizza, a Salerno, intorno alle 20, dopo aver notato un uomo intrattenersi sotto un porticato in via Zenone. Alla vista degli agenti l’individuo si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

Dopo un breve inseguimento, però, è stato bloccato in piazza Casalbore ed identificato. Si tratta di un salernitano, S.A. di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un provvedimento per l’esecuzione di una misura di sicurezza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

S.A. è stato condotto presso il carcere “F. Saporito” di Aversa.