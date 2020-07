Moto finisce contro palo della luce: muore 30enne pizzaiolo L'incidente questa notte a Scafati

Ancora un incidente mortale nel salernitano. A Scafati, questa notte intorno alle 3, nei pressi della rotatoria tra via De Gasperi e via Poggiomarino, un ragazzo di 30 anni ha perso la vita. Il giovane, di nazionalità ucraina, era in sella ad una moto guidata da un amico che, rimasto ferito, si trova ora in gravi condizioni in ospedale.

Inutile i soccorsi per il 30enne, che faceva il pizzaiolo e viveva da anni nella città dell'Agro. Intanto sono partite le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.