Incidente a Paestum: tre feriti, due in codice rosso Coinvolte due auto. Sul posto i sanitari dell’Humanitas

Tre feriti, due dei quali trasportati in codice rosso dalla ambulanza Humanitas e da quella del Saut agli ospedali di Eboli e Battipaglia. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto in serata sulla strada litoranea, tre chilometri dopo il Campolomgo Hospital in direzione Capaccio Paestum. Coinvolte un’auto guidata da una donna che stava svoltando e un’altra con a bordo un 36enne e un 40enne italiani, i due feriti più gravi.