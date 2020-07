Tragedia in campagna, cade e muore 73enne L'uomo ha battuto la testa

Tragedia in un terreno agricolo di Corleto Monforte, dove un 73enne è morto per le ferite riportate in una caduta accidentale. Un grave trauma cranico non gli ha lasciato scampo.

A soccorrerlo i familiari che lo hanno condotto all’ospedale di Roccadaspide, per il 73enne inutili le cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, per i funerali.