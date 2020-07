Armi e cartucce nel pollaio: 55enne in manette In azione i carabinieri

Avrebbe nascosto armi e cartucce in casa e in un pollaio: in manette un 55enne a Morigerati. In azione i carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri ed il Nucleo Cinofili di Sarno. Le accuse nei confronti dell'uomo sono detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione. In suo possesso i militari del Nucleo Operativo hanno trovato tre fucili da caccia di cui uno con matricola abrasa, una pistola a tamburo carica e 50 cartucce. Alcuni fucili erano nascosti in un' intercapedine nel sottotetto, mentre la pistola carica era nella tasca di un giubbino. Le armi sono state sottoposte a perizia balistica. L’uomo, con piccoli precedenti penali, è stato arrestato e posto ai domiciliari.