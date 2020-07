Controlli dei carabinieri: beccati prostituta e parcheggiatori Diverse le denunce nei quartieri di Salerno, sequestrati anche 3 motorini

Controlli da parte della Compagnia dei Carabinieri di Salerno nel centro storico e nei quartieri di Torrione, Pastena, Mariconda e Mercatello. Ispezionati dai militari 150 veicoli e controllate altrettante persone. Denunciati una 29enne prostituta bulgara in zona lungomare Marconi per violazione del foglio di via da Salerno e tre parcheggiatori abusivi. Questi ultimi sarebbero stati colti sul fatto in zona via Igea (parcheggio Baia) e Arechi. Denunciato anche un 57enne salernitano trovato in possesso di un coltello con 35 cm di lama.

Numerose le contravvenzioni al codice della strada elevate dai carabinieri, sequestrati 3 motorini e sottoposte a fermo amministrativo 2 vetture. Al lavoro sul territorio salernitano oltre 20 pattuglie, militari in azione in auto, in moto, a piedi ed in borghese.