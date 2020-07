Viene investita, le rubano la borsa mentre è sull'asfalto Incidente lungo la Litoranea tra due auto, ferita una giovane

Scontro tra due auto la scorsa notte, coinvolta anche una ragazza che stava raggiungendo una vicina discoteca. E’ accaduto sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano: due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e nell’impatto è stata investita anche una ragazza che stava camminando a piedi per raggiungere un locale e trascorrere la serata in compagnia degli amici. Inoltre, mentre era a terra in attesa dei soccorsi qualcuno le avrebbe anche rubato la borsa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso e trasferito i feriti all’ospedale, e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare se i conducenti delle due vetture fossero sotto l' effetto di sostanze stupefacenti oppure di alcool.