Assembramenti in sala scommesse a Torrione: sanzionato gestore Il fatto nella serata di venerdì, in concomitanza con la partita della Salernitana

Due le sanzioni amministrative ai danni di una sala scommesse di Torrione, quartiere della zona orientale della città di Salerno. In azione, per violazione della normativa Covid, gli agenti della Divisione amministrativa e dellla Squadra Mobile

Inoltre, in via Pietro del Pezzo, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini di una lite tra ragazze, i poliziotti della Volante hanno controllato una cittadina ucraina 36enne, irregolare sul territorio nazionale, sprovvista di documenti, senza requisiti per poter aderire alla sanatoria in corso. La donna è stata denunciata per immigrazione clandestina e munita dell’ordine del Questore di lasciare l'Italia entro sette giorni.

Nel dettaglio, sono state identificate 68 persone e controllati 21 veicoli, di cui 6 ciclomotori. Gli agenti della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, nella circostanza, hanno elevato 7 verbali a carico dei proprietari di autovetture e motoveicoli.