Scivola e si fa male, soccorsa escursionista alla Fiumara Sui monti Picentini, lungo la discesa per Tannera

Una scivolata durante la discesa che porta alla Fiumara di Tannera, sui monti Picentini. Ferita alla caviglia per un'escursionista, con il gruppo che ha allertato immediatamente il Soccorso alpino e speleologico. I volontari, che erano in zona, sono arrivati rapidamente ed hanno supportato la malcapitata, che non riusciva a proseguire.

L'escursionista è stata soccorsa e poi affidata ai sanitari del 118, che l'hanno trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, in uno dei luoghi più suggestivi per gli amanti della natura.